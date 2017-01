Deißlingen Reaktion statt Resignation ist das Gebot der Zeit

Deißlingen. Der Rückblick auf ein spannendes und arbeitsreiches Jahr stand bei der Hauptversammlung der Kolpingsfamilie Deißlingen im Mittelpunkt. Seit Christian Renz bei der Kolpingsfamilie Deißlingen zusammen mit Thomas Hohner den Vorsitz übernommen hat, wird die Hauptversammlung mit einem Gedicht eröffnet. Damit es nicht bei wohlklingenden Worten bleibt, rief Präses Elmar Schmeh in seinem Schlusswort die Maxime des Gründervaters Adolf Kolping in Erinnerung: In Zeiten, in denen Hass, Gewalt und Verfolgung auf der Welt immer mehr zunehmen würden, dürfe man nicht resignieren, sondern müsse agieren.