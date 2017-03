Deißlingen Ralf der Große zieht wieder mal den Kürzeren

Deißlingen (shr). Auch in Deißlingen haben die Narren glorreich das Gemeindeschiff gekapert. Am Fasnetsamstag forderte das Volk vor großem Bahnhof die Absetzung von Ralf Ulbrich. Unter den Klängen des Musikvereins unter der Leitung von Florian Billerbeck zog eine große Narrenschar zum Kehlhof. Wieder einmal waren bei strahlendem Sonnenschein viele gekommen, um das Spektakel der Abdankung mitzuerleben. Bis es soweit war, lieferten sich Zunftmeister und Schultes sich ein Rededuell, das dem nach einer neuen Obrigkeit dürstenden Volk sehr gefiel. "So ischd Tradition, steig ich hit uff das Schultes Trohn. Jetzt regiert dohanna endlich mohl Kompetenz", ließ Rainer Schmeh wissen. 98-Prozent-Mann Ulbrich zeigte sich aber au it uff d’Gosch gfalle und tat kund: "Au wennd’t der mit’m greeschte Epfel bischt, hoast’s no lang noit, dass do äbbs gscheids drin ischt. Und bevor jetzt fu Dir a graußi Rede kunnt, des Johr findeschd zum Absetza it an gozige Grund. I war da beschd im ganze Oart, des kaschd glaube, I gib dir mi Woart", polterte er dagegen. Doch die Gegenrede ließ nicht auf sich warten. Zum baulichen Mühen um eine neue Aubert-Halle gab es Seitenhiebe. Ulbrich konterte und meinte, dass es doch gut voranginge, nur einzig der Name für die Halle fehle noch: "Es ischd zwar no geheim aber I plaudres jetzt aus, wahrscheinlich lauft es uff ›Ralf-Ulbrich-Arena‹ naus".