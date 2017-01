Deißlingen Räte sind voll des Lobs für Gemeindepfleger

"Ich meine, dass Verwaltung und Gemeinderat stets bemüht sind, den Bürger nicht zu schröpfen." Allerdings falle das Geld nicht vom Himmel. Und Deißlingen hat einige große Projekte vor sich. Die CDU-Frau nannte unter anderem die Entwicklung des Ortskerns, Schulumbau und die Erschließung neuer Wohngebiete. "Hinzu kommen Bestrebungen mit hohem ideellem Wert." Etwa das Ziel, klimaneutrale Kommune zu werden.

"Wir werden im Jahr 2017 etwa 13 Millionen Euro bewegen." Und zum Ende des Jahres werde die Pro-Kopf-Verschuldung bei 220 Euro pro Einwohner liegen. Dies sei vertretbar. Zum Abschluss dankte Schmeh den Bürgern: "Ihr Fleiß und Arbeitswille bringt uns den Wohlstand, der Neuinvestitionen möglich macht."

Wolfgang Dongus sprach für die SPD und meinte zu Beginn seiner Äußerungen, der Haushalt – die gedruckte Ausgabe – habe nicht nur ein physikalisches, sonder auch vom Inhalt her Gewicht. Besonders erfreut ihn der Blick zurück auf 2016: An dessen Ende stand ein positives Ergebnis von gut 400 000 Euro. Dafür gebühre Daniel Bayer Dank. Am liebsten will Dongus dem Gemeindepfleger in einem Jahr wieder danken: Wenn unterm Strich erneut ein positives Ergebnis steht. In elf Jahren als Gemeinderat habe er es noch nie erlebt, dass so viele Projekte gleichzeitig laufen. Aber: "Das sind keine reinen Prestigeprojekte", erklärte Wolfgang Dongus. Er nannte unter anderem den Kindergarten-Ausbau, die neue Ortsmitte und die Sanierung des Kanalnetzes. Dies seien Investitionen, die Deißlingen auch in der Zukunft lebenswert machen sollen. "Wir halten es für wichtig, den Ortskern zu entwickeln", bekräftigte er.

Das alles müsse aber gegenfinanziert werden – dies sei eine wunderbare Gelegenheit, sich unbeliebt zu machen. Er erinnerte an die Proteste gegen die Erhöhung der Kindergartengebühren. "Aber so ein bisschen Masochismus muss man mitbringen, wenn man sich in den Gemeinderat wählen lässt." Dongus jedenfalls hofft, dass die Räte am Ende sagen können: "Es hat sich gelohnt, so viel Geld auszugeben."

Heinz Schleicher von der DUL (Deißlinger Unabhängige Liste) fasste sich kurz. Doch auch er dankte Daniel Bayer und der ganzen Verwaltung. Und er bezeichnete den Etat als Kunstwerk. "Wir stimmen den Zahlen voll und ganz zu."

Seine Ratskollegen hielten es genauso. Und Daniel Bayer lächelte zufrieden.