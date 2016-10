Deißlingen Presse arbeitet fix in Deißlingen

In Deißlingen hat es sich an der Schule und beim Kindergarten herumgesprochen, dass die Presse zu Gange ist. Eine Klasse der Aubertschule und eine Kindergartengruppe erhielten Anschauungsunterricht. Sie hatten auch Obst dabei, das zu Apfelsaft verarbeitet wurde. Somit versorgen sich Kindergarten (Kindergarten in der Fritz-Kiehn-Straße) und Schule (zusammen mit dem Förderverein) selbst mit dem köstlichen Nass.

120 Zentner verarbeitet

Vorstandsmitglied und Organisator Alexander Röhrle hatte die mobile Obstpresse erneut von Rainer Broch aus Starzach-Wachendorf nach Deißlingen geholt. Die Maschine hatte jede Menge Obst auf dem Gelände des Deißlinger Bauhofs zu verarbeiten.