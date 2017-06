Deißlingen Ortschaftsrat in Geheimnisse der Ökopunkte eingeführt

Hirt ist in Deißlingen aufgewachsen und kennt sich in seiner Heimat aus. Das bewies der "Bachelor of Engineering" dann auch. Zuerst erklärte Hirt die rechtlichen Grundlagen des Ökokontos, um im nächsten Schritt in die Geheimnisse eines Ökokontos wie Bauplanungs- und Naturschutzrechtliches einzuführen. Er nannte den Räten Beispiele sowie die bisher geplanten Maßnahmen der Gemeinde Deißlingen. Hierzu präsentierte Timo Hirt "Sailersbach" und "Schlittenbuckel"; letzterer betrifft Lauffen. Die Gründe für die Einführung des Ökopunkte­systems in der Gemeinde Deißlingen liegen nahe. Um in Zukunft Neubau- oder Industriegebiete ausweisen zu können, werden diese Punkte benötigt.

Die Ökopunkte sind frei handelbar. So könnte zum Beispiel eine Firma, die Erweiterungen am Betrieb plant, von der Gemeinde Punkte erwerben. Vier Ökopunkte sind, so Hirt, einen Euro wert. Allerdings müssen die geplanten Maßnahmen wie "Sailersbach" und "Schlittenbuckel" erst der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Rottweil vorgelegt werden. Wenn für den vorgeschlagenen Maßnahmenkatalog grünes Licht vom Landratsamt gegeben wird, gibt es für "Sailersbach" 88 000 Punkte und für "Schlittenbuckel" rund 100 000.