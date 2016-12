Deißlingen Not treibt Menschen in neue Heimat

Deißlingen. Wie Gisela Roming in dem von der Gemeinde Deißlingen und Casimir Bumiller herausgegebenen Band "Deißlingen – altes Dorf am jungen Neckar" in ihrem Kapitel "Bevölkerung und soziale Verhältnisse" beschreibt, war "am Ende einer langen Phase revolutionärer und kriegerischer Wirren 1816 für die halbe Welt ein schreckliches Jahr mit Missernten und nachfolgender Hungersnot". Deißlingen war zu allem Unglück auch noch von einem schrecklichen Hagelwetter heimgesucht worden.

Im folgenden Jahr richtete die Gemeinde eine Suppenanstalt ein, um die größte Not zu lindern, wie in der Pfarrchronik (1816-1818) festgehalten ist.

Bessere Ernten ab 1820