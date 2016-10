Deißlingen Neue Stücke studiert und alte Hits aufgefrischt

An den zwei Tagen wurden neue Leider einstudiert und die alten Stücke wieder aufgefrischt. Bis in die Abendstunden probten die Musiker am Samstag. Anschließend führten einige Mitglieder der Gruppe ein Theaterstück zur allgemeinen Belustigung auf. Am Sonntag standen erneut Musikproben bis zur Mittagstunde auf dem Programm. Nach dem Mittagessen wurden allerdings die Instrumente wieder weggepackt und es ging auf einen kleine Wanderung rund um den Rudenberg. Obwohl laut Mitteilung sehr intensiv geprobt wurde, dominierte der Spaß und die Kameradschaft das Wochenende.

So hoffen die Musiker auf die anstehende Fasnetssaison bestens vorbereitet zu sein. Zusätzlich stehen im Herbst drei weitere Auftritte auf der Agenda der Musiker, bei der die Wirkung der neuen, als auch der aufpolierten alten Stücke getestet werden. Am 22. Oktober spielen die Näcker-Gamper bei der Kerewgugge in Bretten, am Samstag, 5. November bei der Jubiläumsparty der Sotanos in Renningen und am 26. November bei der Heulernacht in Großgerlach. Neue Musiker sind bei den Näcker-Gamper willkommen. Die Probenzeiten sind: montags ab 19.30 Uhr und donnerstags ab 20 Uhr im Guggenstüble.