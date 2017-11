Deißlingen Neue Narrenräte werden mit tosendem Beifall begrüßt

Das Blatt wendete sich bei der Hauptversammlung: Spontan konnten drei junge Mitglieder gewonnen werden, nämlich Nadine Baumann, Lina Schosser und Pascal Spadinger. Ihre Spontanität wurde von den zahlreichen Mitgliedern im Gemeindetreff mit viel Beifall belohnt.

In einem detaillierten Bericht ließ Matthias Krotz das Jahr Revue passieren. Viele Termine und viel Arbeit steckten im vergangen Jahr. Doch nicht nur Positives hatte der Zunftmeister zu erzählen. So sei die Beteiligungen an den beiden Abendausfahrten nach Sulz und nach Schönenbach sehr schlecht gewesen. Aus den Reihen der Narren sei immer wieder gefordert worden, dass man mal wieder zu einem Nachtumzug fahren sollte. Doch wenn man dann mit einem nicht einmal halb vollen Bus unterwegs ist, sei das schon mehr als enttäuschend, ja frustrierend.

Zwei Gründe nannte er für die Absage des "Oktoberfestes": Zum einen fiel der Termin mit Reformationstag und Allerheiligen zusammen, zum anderen sei das Ergebnis im vorigen Jahr eher rückläufig gewesen. Eine weitere Hiobsbotschaft hatte Krotz mitzuteilen: So wird in der kommenden Saison in Lauffen kein "Nachtumzug" stattfinden. Die Zahl der Zusagen sei geringer gewesen als in den Jahren zuvor, wohl auf Grund der sehr kurzen Fasnetssaison im neuen Jahr.