Deißlingen Natur und Kultur am 4. September in fröhlicher Gemeinschaft erleben

"Wir möchten in der Tradition des ›Morgenerwachens‹ die Schönheit unserer Heimat bewusst in einer Bürgergemeinschaft erleben, am liebsten unter Teilnahme aller Generationen. Und wir wollen dabei Natur und Kultur zu einem harmonischen Ganzen verknüpfen. Um das möglich zu machen, brauchen wir neben möglichst vielen Besuchern auch Mitwirkende für poetische und musikalische Beiträge zum Thema ›Morgen und Sonnenaufgang‹. Das können bekannte oder auch eigene Gedichte, Geschichten und Lieder sein", heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Anmeldungen für Programmmitgestalter unter "Pipapo" als Poesieleser/Musiker/Sänger (solo oder in einer Gruppe) unter: Rathaus Deißlingen: Telefon 07420/ 93 94 24; E-Mail: jenniferengeser@deisslingen.de; Rathaus Lauffen: 07420/9 39 60; E-Mail: ovlauffen@deisslingen.de, www.Morgenerwachen-Pipapo oder QR-Code.

Für alle anderen Besucher ist keine Anmeldung erforderlich.