Deißlingen Narrenzunft ruft den Notstand aus

Mit Blick auf die Generalversammlung am Samstag, 25. November, 20 Uhr, im Lauffener Gemeindetreff hat zu dem drängenden Problem die Vorstandschaft der Narrenzunft auch einen Rundbrief in Umlauf gebracht. Darin wird unmissverständlich zur Geltung gebracht, dass, wenn die missliche personelle Lage sich nicht zum besseren wende, 2019 in Lauffen keine Fasnet nach zünftiger Kröpfer-Art stattfinden könne.