Deißlingen Nächtliche Narretei in den Gassen

Deißlingen-Lauffen. Bereits am Freitag ab 17 Uhr waren die "Boomsteller" ihrer schweißtreibenden Arbeit nachgegangen und hatten den Narrenbaum aufgestellt. Am Samstagabend trafen sich die Akteure aller teilnehmenden Zünfte bei klirrender Kälte und bereiteten sich in der Wartezeit vor dem Nachtumzug am Narrenhäusle bei Stimmungsmusik vor oder genehmigten sich eine heiße Wurst.

Beim Nachtumzug durch den Ort, den der Narrenrat mit Fackeln anführte, machten sich etliche Zuschauer ein Bild von dem bunten Treiben, auch wenn in Rottweil zeitgleich der Nachtumzug des Viererbundes stattfand.

Die Lauffener Musikanten hatten sich zum Teil bunte LED-Lichterketten um die Instrumente gewickelt, die entsprechend bunt blinkten oder die Farben wechselten. Ihnen folgten die Lofiner Kröpfer, die Hoadamale und das Lofiner Jugendrössle, dessen Treiber immer wieder ihr Können unter Beweis stellten.