Deißlingen Nachlässigkeit führt schnell zu Einbrüchen

Neben einem Online-Shop, in dem Technik zur Tür- und Fenstersicherung angeboten wird, bieten Johannsen und Gölz auch Vor-Ort-Termine und eine Schwachstellenanalyse an.

"Wir möchten unseren Kunden das Optimum liefern", lautet der ehrgeizige Leitsatz der Jungunternehmer. Die Branche, der sich die Beiden verschrieben haben, durchlebt derzeit einen Wandel. Sogenannte "Smart Home"-Systeme versprechen Sicherheit durch Kontrolle per Smartphone.

Technik wird zum Risiko

Doch mit der schlauen Technologie gehen häufig auch Sicherheitslücken einher, weiß Johannsen. "Die Gefahr geht meistens vom Anwender selbst aus", sagt er.

Das größte Risiko liege in einer Nachlässigkeit des Hausherren, zum Beispiel bei der Wahl des Passworts. Einfache Zahlencodes wie "1234" reichten bei Weitem nicht aus. "Wir empfehlen, das Kennwort aus Zahlen, Buchstaben mit Groß- und Kleinschreibung sowie Sonderzeichen zusammenzusetzen", so Johannsen. Und nicht nur bei der Kennwortwahl spielt Nachlässigkeit Einbrechern in die Karten.

Wertgegenstände, die gut sichtbar liegen gelassen werden, könnten für Diebe ein zusätzlicher Anreiz sein. Schwachstellen seien außerdem gekippte Fenster – auch wenn sie noch so klein sind –, Terrassentüren, oder auch offensichtliche Einstiegshilfen wie Leitern hinter dem Haus.

Geringe Aufklärungsquote

Und auch vor längeren Urlaubsreisen ist Vorsicht geboten. Meldungen auf dem Anrufbeantworter seien zwar nett für Freunde und Familie – jedoch auch für Einbrecher, die potenzielle Einstiegsobjekte im Voraus gerne abtelefonierten. Auch die Rollladen solle man lieber offen lassen, und dafür sorgen, dass das Haus bewohnt aussieht.

Den Fernseher kann man beispielsweise mit einer Zeitschaltuhr ausstatten und ihn ab und zu laufen lassen.

Die Jungunternehmer raten, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen – und lieber zweimal abzuschließen. Denn die Aufklärungsquote ist schlecht: Nicht einmal jeder 30. Einbruch wird aufgeklärt.

Aufmerksame Nachbarn

"Sein Haus zu einem Fort Knox auszubauen ist zwar möglich – aber teuer", meint Johannsen. Doch Sicherheit müsse nicht kostspielig sein. Die Firma stimme ihre Lösungen deswegen auf die Bedürfnisse der Kunden ab.

Viele wüssten außerdem nicht, dass der Staat den Einbau von Sicherheitsanlagen mit bis zu 20 Prozent fördert.

Die Nachfrage steige jedenfalls zusehends. Über 12.000 Zugriffe hat die Homepage der Sicherheitsfirma bereits verzeichnet – nicht nur aus der Region. "Wir bekommen auch Anfragen aus Berlin oder der Schweiz", freut sich Johannsen.

Auf ihrer Internetseite gibt er auch Tipps, wie man sich am besten vor einem Einbruch schützt. Denn meistens reiche schon "ein ordentlicher Schlag mit dem Schraubenzieher", um die Tür zu öffnen.

Das dauere nicht einmal 30 Sekunden. Deswegen solle man lieber vorsichtig sein, wenn man eine auffällige Person in der Gegend sehe. "Es gibt nichts Besseres als eine aufmerksame Nachbarschaft", sagt Johannsen.

Folgen werden unterschätzt

Viele Menschen unterschätzten die Folgen eines Einbruchs. Denn dieser sorge nicht nur für einen materiellen Schaden. Um diesen zu dokumentieren, kann man sich bei dem jungen Unternehmen ein Wertgegenstandsverzeichnis herunterladen. "Oft bleiben aber auch psychische Folgen: 90 Prozent der Betroffenen können nicht mehr gut schlafen, manchmal kommt es zu Depressionen."

Für den Fall, dass man nach Hause kommt, und seine Wohnungstür aufgebrochen vorfindet, solle man alles stehen und liegen lassen und sofort die Polizei rufen.

Nur so kann man verhindern, dass Spuren verwischt werden und dafür sorgen, dass die Täter ermittelt werden können.