Deißlingen Nach Sommergewitter fast kein Wölkchen mehr am Fußballerhimmel

Den verkorksten Saisonstart der ersten Mannschaft werde man ausbügeln. Die gemeinsame Weihnachtsfeier in neuer Manier sei eine "vernünftige, gute Party" gewesen. Schumpp teilte mit, das jährliche Binokelturnier in Heiner-Schleicher-Gedächtnisturnier umzubenennen, in ehrendem Angedenken an das engagierte, kürzlich verstorbene Urgestein des Deißlinger Fußballs.

Wer am Tisch sitzt

Durch den Staffelwechsel habe man die Chance, neue Sportplätze kennenzulernen – und auch weniger weite Wege. An die Spieler appellierte er: "Es ist Euer Ziel, dass Ihr in die Bezirksliga wollt!"

Doch die Nachwirkungen des Krachs samt Spielerstreik im Sommer waren spürbar: Er werde sich nicht mit Leuten an den Tisch setzen, die ihn beleidigt hätten, so Schumpp. Er kritisierte, dass interne Dinge an die Öffentlichkeit weiter gegeben worden seien.

Im Sommer war eine E-Mail vom Deißlinger Vorstand an den Vorsitzenden des SV Lauffen, Hans-Peter Storz, gegangen, in der Schumpp drohte, die Zusammenarbeit aufzukündigen, wenn die Lauffener ihr eigenes Vereinsheim bauen würden. Diese zitierte Storz, er habe nicht von "Erpressung" gesprochen, sondern von einer "Drohung", verteidigte er sich.

Als dies bekannt wurde, kam es zum Aufruhr unter den Spielern und dem angedrohten Streik, der dann aber noch rechtzeitig abgewendet werden konnte (wir haben berichtet). Auf die Frage eines Mitglieds, wie Schumpp denn seinen Job machen wolle, wenn er sich nicht mit diesen Leuten an den Tisch setzen wolle, antwortete dieser ausweichend, aber letztendlich scheint man trotz allem in der Spielgemeinschaft nach vorne zu schauen.

Und erfolgreich zu sein: Nur in der A-Jugend herrscht Spielermangel, dafür hat man den ersten Platz auf der Fairness-Tabelle errungen. Die B- Jugend kämpft um den Klassenerhalt, aber die C-Jugend kann mit einer 95-prozentigen Trainingsbeteiligung und tollem Zusammenhalt dieses Jahr Meister werden.

18 Kids kicken in der D-Jugend, die auch zusammen im Zeltlager waren. Und gleich 27 Spieler, darunter ein Mädchen, machen die E-Jugend erfolgreich. Die F-Jugend ist eifrig dabei und eine gute Truppe. Mit 15 bis 18 Spielern sind die Bambinis eine Pfund für die Zukunft der Spielgemeinschaft.

Insgesamt trainieren 130 Kinder bei der Spielgemeinschaft, 20 Trainer kümmern sich um sie, wie Jugendleiter Matthias Thiel berichtete. Weil man in Sachen Nachwuchs so gut aufgestellt ist, hat man auch die Organisation neu ausgerichtet, zwei zusätzliche Koordinatoren sollen Thiel und die Jugendlichen unterstützen. Ein Jugendausschuss wird gebildet, um besser miteinander zu kommunizieren, um mehr "Power" in die Jugendabteilung zu bringen.

"Keinerlei Alleingänge"

Insgesamt haben die Fußballer gute Arbeit geleistet, wie SGD-Vorsitzende Helga Siring betonte. Wiedergewählt wurden Daniel Rottweiler als Schriftführer, Marius Moosmann als Kassier und Matthias Thiel als Jugendleiter. Die Ausschussmitglieder Mike Roth und Mario Tedesco (Sport), Dominik Kammerer und Karl-Heinz Hodel (Projekte), Konny Bovet und Marcel Fietz (Sportheim) sowie Timo Weiler und Uwe Rottweiler wurden einstimmig bestätigt.

Bei der Wiederwahl des Leitungsteams Rolf Schumpp/Kai Uwe Maier gab es allerdings eine Gegenstimme und eine Enthaltung. Die beiden betonten im Vorfeld, nur im Team weitermachen zu wollen. "Wir stimmen uns mehrmals wöchentlich ab. Die Arbeit ist für einen allein zu viel", so Maier. Und Schumpp stellte klar, dass es keinerlei Alleingänge gebe, "auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind." Abschließend stellte Schumpp klar: "Wir wollen für die Zukunft aus unseren Fehlern lernen."

Außerhalb des Spielbetriebs gibt es am 17. Juni ein "Bubblesoccer", auch ein Blitzturnier ist in Planung. Bei der Halleneinweihung am 7. Oktober werden die Fußballer aktiv sein –­und bei der Einweihung des Vereinsheims des SV Lauffen. Offenbar hat man sich tatsächlich zusammengerauft.