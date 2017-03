Deißlingen Musikfrüherziehung gefragter denn je

Deißlingen-Lauffen. Es ist selten geworden in der Vereinslandschaft, dass sich jemand spontan bereit erklärt, im Verein mitzuarbeiten. Doch es gibt sie noch, diese Menschen. Etwa in der Hauptversammlung des Harmonikavereins Lauffen. Nach der Frage von Vorstandsmitglied Andreas Normann, wer noch als Beisitzer mitarbeiten möchte, meldete sich spontan Daniel Riege – nun ja, es bedurfte dann doch noch ein klein wenig guten Zuredens. Vorstandsmitglied Andreas Normann ging in seinem Jahresbericht noch mal ausführlich auf die Veranstaltungen im vergangenen Jahr ein.