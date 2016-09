Deißlingen Muntere Tierchen

Deißlingen. Zusammen mit den Kindern bestimmte Schill die Wasserqualität des Neckars. Dies geschah, indem man Kleinstlebewesen oder wirbellose Wasserbewohner sammelte und danach bestimmte, was das für Tierchen waren. Anhand einer Tabelle konnte man danach feststellen wie die Qualität des Wassers ist. Das machte natürlich allen Spaß und Freude.

Die jungen Forscher waren mit Feuereifer dabei. Es freute die Kids, als dann festgestellt wurde dass die Wasserqualität im oberen Bereich der Skala lag, damit lieferte der Neckar an dieser Stelle ein Top-Ergebnis.

Josef Utz und Martin Unger konnten 20 Kinder an diesem Nachmittag begrüßen. Diese wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Während sich die eine Gruppe mit dem Forschen beschäftigte, durfte die andere Gruppe an die Angelruten. Ob noch was gefangen wurde blieb offen.