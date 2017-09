Deißlingen Modernisierte Mehrzweckhalle wird allenthalben mit Lob gepriesen

Wie die alte Mehrzweckhalle mittlerweile in neuem Glanz und mit modernem Know how erstrahlt, lässt selbst die Mitglieder des Deißlinger Bau- und Umweltausschusses, die zu dem Vorhaben eigentlich nah am Ball sind, erstaunen. Bei einer Baustellenbegehung sprach man gar von einem "Wunder".

3,2 Millionen Euro-Projekt

Ein "Wunder", das die Gemeinde laut Kostenvoranschlag etwa 3,2 Millionen Euro gekostet hat. Dieses Geld hat sich aus Sicht der Räte ausgezahlt. Nicht nur der Boden wurde aufgewertet, auch die Wände sind neu verkleidet, die Beleuchtung ist auch optisch ansprechend gestaltet. Komplett saniert wurden Küchenbereich und sanitäre Anlagen. Auch das Hallenbad hat einen neuen Anstrich bekommen, farbige Glasfenster werten das Erscheinungsbild auf.