Deißlingen Moderne Halle bietet noch mehr Platz

Deißlingen. Eine Last schien von ihm genommen. Er habe einige schlaflose Nächte hinter sich gebracht berichtete der Schultes in der proppenvollen Halle. Mehr als zwei Jahre wurde an dem Bauwerk gearbeitet und rund 3,7 Millionen Euro reingesteckt. Doch fertig ist man noch nicht vollends. 20 bis 30 Prozent fehlen noch.

Die florierende Baukonjunktur habe der Gemeinde auch einen Strich durch die Planung gemacht. Man habe teilweise, so Ulbrich, keine Handwerker mehr bekommen, die Kapazitäten frei hatten. Trotz alledem sei man im Großen und Ganzen im Kostenrahmen geblieben.

Dann sei noch die Hiobsbotschaft gekommen, dass Architekt Uwe Bertsche schwer erkrankt ist. Die letzten vier Monate der Bauzeit musste deshalb Ortsbaumeister Rainer Braun die Koordination übernehmen. Dies, so sein Chef Bürgermeister Ulbrich, habe Braun zu mit Bravour gemeistert. Teilweise haben bis zu 18 Firmen gleichzeitig in der Mehrzweckhalle gearbeitet. Insgesamt waren 34 Handwerksbetriebe am Umbau beteiligt.