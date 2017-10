Deißlingen Moderne Halle bietet mehr Platz

Deißlingen. Mit einer Punktlandung konnte die sanierte Mehrzweckhalle in Deißlingen eröffnet werden. Mit Erleichterung trat Bürgermeister Ralf Ulbrich deshalb bei der Einweihungsfeier ans Mikrofon. Eine Last schien von ihm genommen. Er habe einige schlaflose Nächte hinter sich gebracht berichtete der Schultes in der proppenvollen Halle. Mehr als zwei Jahre wurde an dem Bauwerk gearbeitet und rund 3,7 Millionen Euro reingesteckt. Doch fertig ist man noch nicht. 20 bis 30 Prozent fehlen noch.