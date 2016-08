Deißlingen Mit Wasserspielen tolle Stunden

Deißlingen (shr). 13 Jungs und Mädels waren gekommen, um einige spannende Stunden zu erleben. Und die ergaben sich in der Tat. In mehreren Gruppen vermittelte die Mannschaft um Randolf Walz und Jugendwart Matthias Pilz mit viel Witz und Spaß Interessantes zum Feuerwehrwesen. Unter fachmännischer Anleitung durfte dabei auch in einer "Räucherkammer" nach verborgenen "Schätzen" Ausschau gehalten werden. Dabei kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Auch ein "Löschangriff" mit richtigem Feuer wurde mit den Kindern zelebriert. Dabei lernten diese zum Beispiel auch, wie man einen Schlauch so ausrollt, dass rasch wuchtig gelöscht werden kann. Großen Spaß bescherte auch der große Wasserwerfer. Dabei mussten die Teilnehmer aus mindestens 20 Meter Entfernung große leere Dosen möglichst treffsicher beseitigen. Weiteren Spaß gab es beim Wasserluftballon-Spiel. Da musste die Kinderschar mit einer Pickelhaube bewaffnet Luftballons, die mit Wasser gefüllt und an einer Leine befestigt waren, zum Platzen bringen. Bei dieser Wasserschlacht hatten Organisator Randolph Walz und Jugendwart Matthias Pilz mit ihren Mithelfern Patrick Munding, Stefan Zisterer, Sebastian und Fabian Walz, Fabian Frank, Gino Aloia, Stefan Wein, Johannes Lütjohann sowie Joachim Ilg alle Hände voll zu tun.

Ein toller Vormittag mit vielen Überraschungen wie das Skifahren zu sechst (natürlich auf der Wiese denn bis zum Winter ist es ja noch eine Weile hin) ging zur Mittagszeit zu Ende, jedoch nicht ohne Durst und Hunger gestillt zu haben. Einfach spitze, hieß es wieder einmal, als die jungen Gäste von einem wieder einmal fulminanten Feuerwehrerlebnis den Heimweg antraten.