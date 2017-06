Deißlingen Mit Seife und Schaum auf Du und Du

Deißlingen. Der Jugendausschuss der Fußballabteilung hatte alles geplant, organisiert und durchgeführt. Gegen schlechtes Wetter war man gewappnet, denn das große Zelt des "Liederkranz" Deißlingen stand parat. Doch Petrus meinte es gut mit den Sportlern, so dass das Spielfeld, eine Art Hüpfburg, im Freien aufgestellt werden konnte. Natürlich half der Hauptverein, die SG Deißlingen, den jungen Leuten.

Statt Dorfmeisterschaft oder Elfmeterschießen wollte der Jugendausschuss einfach einmal etwas Neues anbieten. Unter dem Motto "Lust auf was anderes" wurde kräftig geworben. Die Werbung nützte, denn zehn Mannschaften hatten sich zum Turnier angemeldet.

Sechs Spieler, drei Akteure pro Team, betraten die Arena. An der Seite thronte, ähnlich wie beim Tennis, der Schiedsrichter. Ein Spiel dauerte acht Minuten oder teilweise etwas länger. In dieser Zeit wurde alles gegeben. Die Seifenlauge ging in die Beine; die Akteure purzelten der Reihe nach in den feuchten Schaum.