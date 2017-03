Deißlingen Mit Hochs und Tiefs

Das stetige Bestreben, Populisten eisern die Stirn zu bieten, zeigen jedoch auch, dass die Sozialdemokratie nach 153 Jahren immer noch in der Lage sei, eine zufriedenstellende Zukunft für alle zu gestalten, sagte Stumpf ebenfalls.

Zum "normalen" Geschehen vor Ort bilanzierte er: Es sei ein aufregendes und spannendes Jahr gewesen. Nach einjähriger Pause habe sich der Ortsverein wieder beim Kinderferienprogramm der Gemeinde beteiligt. Mit 16 begeisterten Kindern besuchte man den Stuttgarter Flughafen. Auch das Sommerfest der Genossen war wieder zu einem Highlight geworden. Nach der heutigen Landesvorsitzenden Leni Breymaier will sich bei diesem herausragenden Deißlinger Treff 2017 Luisa Boos, Generalsekretärin der Landes-SPD, die Ehre geben. Angetan zeigte sich Stumpf, dass bei weitem nicht nur SPD-Mitglieder dieses immer sehr interessante Zusammensein goutieren. "Dies hat mir den Glauben wieder zurückgebracht, dass die SPD in Deißlingen doch geschätzt wird", ließ Stumpf mit Dank an die wackere Helferschar mit Claudia und Tommy Scholz als federführende Küchengeister wissen.

Ein toller Wurf sei auch wieder mal der Liederabend im Bären gewesen mit dem Thema "Wohlan, wer Recht und Freiheit achtet". Der Bären platzte fast aus allen Nähten, über 60 Gäste wollten mitsingen. Bruno Bantle habe wieder mal tolle Arbeit bei der Organisation geleistet. Eine Delegation aus Deißlingen hatte die Gelegenheit beim Geburtstagsempfang anlässlich des 90. Geburtstag von SPD-Vordenker Erhard Eppler teilnehmen zu können. Auch über seine Arbeit als SPD-Kreisvorsitzender resümierte Stumpf. So sei es wieder gelungen, eine tolle Mannschaft zu bilden. Man habe auch die Jusos im Kreisverband wieder aktivieren können. Eine intensive Zusammenarbeit gebe es wieder zwischen den drei Kreisverbänden Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar. In diesem Jahr soll besonders der Tag der Arbeiterbewegung am 23. Juli mit Naturfreunden, AWO, DGB, Kolping und dem SPD-Kreisverband Rottweil im Fokus stehen.