Deißlingen Mit dem richtigen Schwung und Muskelkraft

Der Wettbewerb fand an der Gemarkungsgrenze zwischen Deißlingen und Lauffen bei der Linde an der Römerstraße statt. Der Freundeskreis Kultur und Natur stellte den Mannschaften eine Parzelle mit 15 Metern Länge und 1,50 Metern Breite zur Verfügung, die mit der Sense möglichst schnell abgemäht werden musste, dabei sollte auch auf die Sauberkeit der Ausführung geachtet werden, denn für eine unsaubere Mahd gab es einen Zeitzuschlag.

Eine Mannschaft bestand aus drei Mitgliedern, wobei jedes Mitglied der Mannschaft mindestens einen Meter abmähen musste. Die Jury, bestehend aus Peter Keller, Gartenbaubeauftragter beim Landratsamt Rottweil, Paul Ott, ehemaliger Pflanzenproduktionsberater beim Landwirtschaftsamt Rottweil, Helmut Merkle, Vorsitzender des Bauern-Ortsverbandes Deißlingen und Peter Banholzer vom Freundeskreis Natur und Kultur beobachteten die Teilnehmer genau und begutachteten anschließend die gemähte Wiese. Dann vergaben sie je nach Sauberkeit der Ausführung Straf- oder Bonuszeiten.

Am Start waren vier Mannschaften mit Fantasienamen. Auch die Jugend war in den Mannschaften vertreten und zeigte ihr Können an der Sense. Zuschauer und Teilnehmer hatten viel Spaß am Wettbewerb. Der Obst- und Gartenbauverein Deißlingen sorgte für das leibliche Wohl.