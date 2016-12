Deißlingen Misstöne nicht nur wegen Schlagzeug-Beschaffung

Deißlingen (wis). Haushaltsberatungen geben immer auch Anlass zu kommunalpolitischen Grundsatzdiskussionen. Aus verschiedenen Gründen. Der offene Diskurs gibt vielfach Anlass, gemeindliche Gegebenheiten zu hinterfragen und auf den Prüfstand zu stellen. Auch zu neuen Begehrlichkeiten lässt sich trefflich diskutieren. So war am Dienstag im Deißlinger Hagestall auch diesbezüglich viel Stoff gegeben. Gut viereinhalb Stunden sahen sich deshalb Gemeinde- und Lauffener Ortschaftsrat am Ratstisch vereint.