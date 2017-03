Deißlingen Max der Erste liest auch Leviten

Deißlingen-Lauffen (shr). Auch der Lauffener Ortsvorsteher Karl-Heinz Maier ist entthront. Die Lofiner Narren haben jetzt das Sagen. Der Kinderumzug oder besser "Krachmacherumzug" war vom Narrenstüble zum Rathaus gezogen, wo sich der sonst gar nicht so ängstliche Orts-Chef angesichts der anrückenden großen Narrenschar verkrümelt hatte. Ob er wohl meinte, so der Entmachtung entkommen zu können? Doch der Widerstand währte nur kurz. Ob er sich vielleicht sogar freute, dass er für vier Tage von allen Sorgen befreit sei? An einem langen Seil ließ der Ortsvorsteher unter dem Beifall der vielen Narren und der Kinder den Rathausschlüssel geschwind herunter.