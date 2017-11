Deißlingen Marktinitiative zieht positive erste Bilanz

Deißlingen-Lauffen. Am 14. September fand zum ersten Mal der Wochenmarkt in Lauffen statt. Nach acht Wochen zieht das fünfköpfige Team der Marktinitiative eine erste Bilanz. Ob der Markt in Zukunft eine Chance hat, wird vom Kaufverhalten der Bürger abhängen. "Die Resonanz hat alle unsere Erwartungen weit übertroffen", teilt die fünfköpfige Marktinitiative Lauffen mit. Es sei, als hätten die Lauffener schon lange darauf gewartet, denn der Markt sei gut bis sehr gut besucht. Zu den Marktbesuchern zählen indes nicht nur die Lauffener, sondern auch viele Bürger aus Deißlingen sowie anderen umliegenden Ortschaften wie Bühlingen, Göllsdorf, Neufra und der Stadt Rottweil selbst.