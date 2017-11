Deißlingen Marktinitiative zieht eine erste Bilanz

Der Markt wird immer donnerstags, am Nachmittag, aufgebaut. Dieser Wochentag werde von den Marktkunden als Einkaufstag sehr geschätzt. "Der Nachmittag macht es auch Berufstätigen möglich, noch nach der Arbeit einzukaufen. Außerdem scheint der Donnerstag der richtige Tag zu sein, sich mit Lebensmitteln fürs Wochenende einzudecken", erläutern Renate Tappe, Astrid Sorg, Eberhard Sinner, Alexander Hirt und Manfred Sorg, sie bilden das Gespann der Marktinitiative, in ihrer Mitteilung. Durch die Lage in der Dorfmitte biete der Markt mit dem abgestuften Neckarufer, der Neckarbrücke, dem Narrenschopf und dem Sandsteinbrunnen ein besonderes Flair. Zudem hebt die fünfköpfige Gruppe der Marktinitiative die Größe und den befestigten Untergrund sowie den nötigen Stromanschluss als positive Standortfaktoren hervor. "Seine Bäume bieten auch natürlichen Schatten und die kleine Wiese mit ihren aufgestellten Tischen und Bänken lädt dazu ein, bei einer gemütlichen Tasse Kaffee und einem leckeren Stück Kuchen zu verweilen, wobei das eher verwaiste Buswartehäuschen leicht zu einem schmucken überdachten Tagescafé umgewandelt werden kann", wird in der Mitteilung beschrieben.