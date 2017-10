Deißlingen Margit Emminger reicht Stift weiter

Die aus der Kirchengemeinde gespendeten Erntedankgaben wurden zu einem schönen Erntedankaltar gestaltet. Die Kirchengemeinde dachte dabei an die Menschen in anderen Ländern der Welt, die Hunger leiden und in schwierigen wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen leben. So wurden das Opfer und die Spenden beim Gemeindefest an die Diakonie für die Arbeit der Hungerhilfe in Ostafrika zur Verfügung gestellt.