Deißlingen Margit Emminger reicht den Stift weiter

Die aus der Kirchengemeinde gespendeten Erntedankgaben wurden zu einem schönen Erntedankaltar gestaltet. Die Kirchengemeinde dachte dabei an die Menschen in anderen Ländern der Welt, die Hunger leiden und in schwierigen wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen leben. So wurden das Opfer und die Spenden beim Gemeindefest an die Diakonie für die Arbeit der Hungerhilfe in Ostafrika zur Verfügung gestellt.

In diesem Gottesdienst wurde außerdem die langjährige Sekretärin im Pfarrbüro, Margit Emminger, verabschiedet. Ihre Nachfolgerin Anke Thalheim-Dehner wurde begrüßt und von Pfarrerin Rosemarie Winkler in ihr neues Amt eingesegnet. Sie arbeitet nun regelmäßig am Dienstag und Freitagvormittag im Pfarrbüro. Marion Hundhausen ist seit zehn Jahren als Kirchenpflegerin für die Finanzen der Kirchengemeinde zuständig und wurde für dieses Jubiläum geehrt.

Im voll besetzten Gemeindehaus Badschule feierte die Kirchengemeinde ihr Gemeindefest mit einem Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.