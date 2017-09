Deißlingen Mann greift bei Polizeikontrolle zur Schusswaffe

Deißlingen. Laut Polizei wurde Unfall von einem Zeugen beobachtet, der sich auch das Kennzeichen notiert hatte. Bei der anschließenden Fahndung nach dem Auto stellten die Beamten den erheblich beschädigten Wagen oberhalb der Römerstraße auf einem Wanderparkplatz fest. Der 62-jährige Opelfahrer saß auf dem Fahrersitz, ein Hund auf dem Rücksitz des Wagens. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Als sie den 62-Jährigen nach seinen Dokumenten fragten, griff der Mann mit einer Hand in ein Verwahrfach unter dem Beifahrersitz und wollte nach einem Schreckschussrevolver greifen. Einer der beiden Polizeibeamten war jedoch schneller und schlug in diesem Moment das Verwahrfach zu. Den Mann brachten die Beamten mit dem Streifenwagen zur Blutentnahme in eine Klinik und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei der späteren Durchsuchung des Opels wurden neben der Schreckschusswaffe zwei Pfeffersprays, mehrere Schreckschusspatronen sowie ein großes Klappmesser gefunden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.