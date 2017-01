Deißlingen Mancher Sparte fehlen die Teilnehmer

Für das laufende Jahr kündigte sie bereits jetzt die Ausrichtung einer Veranstaltung an, nämlich der Kreisschülerliga am 30. Juni. Ebenfalls arbeitsintensiv ging es in der Tischtennis-Sparte zu. Leider, so die Spartenleiterin Lara Reger, sei die erste Mannschaft aus der Landesliga wieder in die Bezirksliga abgestiegen. Doch im Pokal holte sie die Mannschaft den ersten Platz gegen die Verbandsligamannschaft aus Tuttlingen.

Spieler von acht bis 77 Jahren

Die zweite Mannschaft schaffte in der Relegation zwei Siege und hätte sich in der Kreisliga halten können, doch wegen Spielermangels stieg man freiwillig in die A-Klasse ab. Die Jugendmannschaft hält sich tapfer in der Bezirksliga und ist dort im vorderen Drittel der Tabelle zu finden. Derzeit hat die Sparte Tischtennis 40 aktive Spieler. Die jüngsten sind acht der älteste 77 Jahre alt.

Kurz und schmerzlos machte es der Spartenleiter Basketball, Jasik Spiewok. Es sei ein ruhiges Jahr gewesen, meinte Spiewok. Er wünschte sich deshalb für dieses Jahr mehr Spieler, damit man auch mal Turniere oder an einen Ligabetrieb denken könne. Beim Volleyball sehe es auch nicht schlecht aus, meinte Spartenleiter Dietmar Kargoll. In seinen Jahresbericht betonte er, dass das Jahr 2016 sehr gut angefangen habe. Man habe mit guter Mannschaftsstärke trainieren können. Derzeit sind 16 Stammspieler am Werk, 13 von der SGD und drei Spieler kommen vom SV-Lauffen. Auch aus den Umlandgemeinden rings um Deißlingen kommen die Volleyballbegeisterten, gleich acht an der Zahl. So war es auch im vergangenen Jahr möglich, zwei Turniere zu spielen. Mit Erfolg, so Kargoll: "Wir sind nicht Letzter geworden." Er lobt eine tolle Leistung mit sehr viel Spaß und guter Laune verbunden. "Wir wollen dieses Jahr auf 20 Stammspieler kommen, um dann auch mehr Turniere zu spielen. "Drei bis vier Turniere haben wir uns vorgenommen."

In der Sparte Badminton hat seit dem Ausscheiden von Morag Lehmann kein Jugendtraining mehr stattgefunden. Es finde sich, so Kerstin Braun, kein Jugendtrainer. Bei den Erwachsenen, deren Training sie leitet, sehe es besser aus. Dort spielen 19 Erwachsene im Alter von 24 bis 60 Jahren. Helga Siring, SGD Vorsitzende und Spartenleiterin für Kurse/Trendsport und Lauftreff, zählte jede Menge an Kursen auf, die derzeit angeboten werden, wie Indoorcycling oder Yoga. Der Lauftreff am Buchwald werde ebenfalls sehr gut angenommen.

Die Entlastung des Vorstandsgremiums wurde von Dietmar Kargoll beantragt und einstimmig von der Versammlung erteilt.

Neuwahlen standen auf der Tagesordnung der Versammlung der Turnabteilung. Alle Funktionäre stellten sich wieder zur Wahl.

Einvernehmlich wurden Abteilungsleiter Bernd Allgaier, seine Stellvertreterin Claudia Prim, Kassiererin Simone Tedesco und Schriftführerin Gabi Fischinger in ihren Ämtern bestätigt. Auch bestätigt wurden die bisherigen Beisitzer Dirk Braun, Tatjana Garcia, Elisabeth Tedesco und Nicole Zucchet. Johanna Fussnecker schied nach zwölf Jahren aus dem Gremium aus. Sie wurde mit einem Blumenstrauß bedacht.

Verabschiedet wurden auch mehrere Übungsleiter – so Jacqueline Schuler und Claudia Prim, die seit 15 Jahren bei Step-aerobic verantwortlich zeichnen. Ebenso wurden Tina Siring und Elvi Siomos verabschiedet. Beide hatten als Übungsleiterinnen bei den Turnerinnen im Alter von neun bis 16 Jahren gewirkt. Allerdings musste das Training mangels Teilnehmerinnen eingestellt werden. Genauso wie bei der männlichen Jugend von Dirk Braun und Torsten Blust. Auch diese beiden wurden schweren Herzens verabschiedet.

Doch ein Trost bleibt, so Bernd Allgaier: "Die allermeisten werden uns erhalten bleiben in anderen vielseitigen Funktionen."