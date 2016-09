Deißlingen Made in Rottweil begeistert die Ministerin

Der Aspekt luxuriöses Wellnesserlebnis interessierte Hoffmeister-Kraut laut Pressemitteilung der Firma. Besonderes Augenmerk habe dabei auf der neuen Marke Whirlcare des Ausstellers gelegen. Bei diesem Konzept verbinde sich der Wellnessaspekt mit der präventiven Gesundheitsvorsorge zu einem ganzheitlichen Wohlfühlerlebnis für den Anwender.

Auch im Bereich Ökologie punkte der Hersteller durch maximale Energieeffizienz bei hohen Qualitätsstandards. Dies werde durch die ausschließliche Fertigung in Deutschland gewährleistet, sodass die neue Produktreihe nicht nur durch das Design, sondern auch durch einen signifikanten Mehrwert für den Verbraucher überzeugen könne.

Das Prädikat "Made in Germany" stach der Ministerin ebenfalls ins Auge. Durch ihr Engagement als Arbeitsministerin für den Mittelstand würdigte sie besonders den Umstand, dass alle Whirlpools im schwäbischen Rottweil gefertigt würden und so nachhaltig der heimische Arbeitsmarkt gestärkt werde. So kam es, dass sich die Ministerin, trotz eines engmaschigen Zeitplans, ausführlich die einzelnen Produkte von den Verantwortlichen vor Ort erklären lies und mit vielen positiven Eindrücken den Messestand verließ, heißt es in der Pressemitteilung weiter.