Deißlingen Liederabend der SPD

Eine Hymne erklingt

Im ersten Teil des Abends standen bekannte Arbeiterlieder wie "Dem Morgenrot entgegen" oder "Einheitsfront" auf dem Programm. Aber auch Lieder, die sehr nachdenklich stimmten – so das jiddische Volkslied "Zehn Brüder". Das Lied der Heuberger – oder kurz Heuberg-Lied – wurde 1933 von Häftlingen des Konzentrationslagers Heuberg bei Stetten am kalten Markt auf der Schwäbischen Alb getextet. In diesem Lager wurden vorwiegend politische Gegner des Nazi-Regimes aus dem südwestdeutschen Raum gefangen gehalten.

Natürlich durfte eine der Hymnen der deutschen Sozialdemokratie nicht fehlen. "Brüder zur Sonne zur Freiheit" tönte es durch den "Bären". Da heißt es zum Schluss: "Brechet das Joch der Tyrannen, die uns so grausam gequält! Schwenket die blutroten Fahnen über die Arbeitswelt."

Es wurden aber auch Lieder gesungen in Anspielung auf die jüngsten Ereignisse in den USA. So wurden "This Land Is Your Land" oder "The Universal Soldier" angestimmt. Auch Hannes Wader kam zu Gehör mit "Heute hier, morgen dort". Dass diese Liederabend-Reihe fortgesetzt wird, gilt als sicher – angesichts der mehr als 60 Besucher, die kräftig mitgesungen haben, ein Verpflichtung.

Der SPD-Kreis- und Ortsvereins-Vorsitzende Torsten Stumpf drückte die Hoffnung aus, dass die Protagonisten Winfried Hecht, Steff und Jo Hengstler sowie Manfred Sorg auch wieder dabei sein werden. Die spontane Zusage ließ nicht lange auf sich warten, was mit viel Beifall belohnt wurde.