Deißlingen "Leute hocken auf ihren Immobilien, geben sie nicht her"

Auch Wolfgang Dongus (SPD) widersprach dem Anliegen Röhrles. "Ich war jahrelang vehement gegen die Erschließung neuer Baugebiete und habe mich dagegen gewehrt. Doch in Deißlingen kriegt man kein Häusle oder Grundstück, obwohl sehr viele leerstehen." Fast unmöglich erschien es, als die Flüchtlingswelle Deißlingen erreichte, Häuser zu erwerben, um sie für Unterkünfte einzurichten. Fazit: "Was in anderen Gemeinden eventuell funktioniert, in Deißlingen geht es definitiv nicht."