Deißlingen Letzte Ruhestätte für naturverbundene Christen

Lauffener Ortschaftsrat und Deißlinger Gemeinderat haben sich viele Jahre mit der neuen Bestattungsform aus­ein­andergesetzt und nach Beteiligung beider Kirchengemeinden beschlossen, einen Bestattungswald in Lauffen zu ermöglichen. Die Bestattungswälder ergänzen seit wenigen Jahren die herkömmlichen Friedhöfe in Deutschland und bieten naturverbundenen Menschen eine würdige letzte Ruhestätte.

Vom Charakter unterscheiden sich diese Wälder kaum von herkömmlichen Wäldern. Für Waldbesucher sind Hinweistafeln aufgestellt, die den Wald, als Friedhof kenntlich machen. Im Gegensatz zum klassischen Friedhof sind Bestattungswälder nicht umfriedet. Das heißt, es gibt keine Mauern, die den Friedhof abgrenzen. Dazu kommt, dass in diesen Friedhöfen im Wald keine Erdbestattungen stattfinden. Die Wälder sind ausschließlich für Urnenbestattungen vorgesehen.

"Mit der Feier weihen wir einen neuen Bereich in unserem Lauffener Friedhof ein", so Ortsvorsteher Karl-Heinz Maier. Es sei ein weiterer Schritt hin zu einem Friedhof, der sich immer mehr den neuen Formen der Bestattungskultur widme. Und der so trauernden Angehörigen eine weitere Möglichkeit eröffne.