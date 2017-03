Deißlingen Lebensmittel direkt vor der Haustür

Deißlingen-Lauffen. Mit einer Glocke kündigt er sein Kommen an, während er seine Route fährt. "Wie der Eismann", meint Hikmet Günaydin schmunzelnd. In Sekundenschnelle lässt sich aus seinem Lieferwagen ein Marktstand machen. Öffnet er die Verkaufsluke, kommt ein kleiner Lebensmittelladen zum Vorschein. Das Sortiment umfasst Artikel für den täglichen Bedarf, Eier, Nudeln, Backwaren, Geflügel, Molkereiprodukte, Obst und Gemüse.

Mit seinem Wagen ist Günaydin seit 1985 in Ortschaften rund um Meßkirch unterwegs, seit Oktober 2016 fährt er zusätzlich jeden Donnerstag von 9 bis 13 Uhr seine Runde in Lauffen. Nun, nach fünf Monaten Testzeit, kann er auch in der 1600-Einwohner-Ortschaft auf einen stabilen Kundenstamm bauen.

Vor allem ältere Bürger, die nicht einfach mit dem Auto in die umliegenden Ortschaften zum Einkaufen fahren können, zählen zu Günaydins Kunden. Außer einer Metzgerei gibt es in Lauffen kein Lebensmittelgeschäft mehr, der Bäcker schloss im vergangenen Jahr. Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten sind Supermärkte in Deißlingen und Rottweil. Viele Einwohner erledigen dort ihre Wocheneinkäufe, dennoch seien vor allem ältere Bürger ohne Auto dankbar, zumindest an einem Tag in der Woche eine Einkaufsmöglichkeit im Ort zu haben, weiß Ortsvorsteher Karl-Heinz Maier.