Deißlingen Lauffener Zucker im Deißlinger Kaffee

Vorsitzender Joachim Walter erwähnte die vielen Unternehmungen im Jubiläumsjahr, denn der Verein feierte seinen 140. Geburtstag. Aus diesem Anlass gab es einen Chor-Ausflug nach St. Roman und eine neue Homepage. Außerdem sang der "Liederkranz" beim Dreikönigsgottesdienst, unterm Maibaum, seinem Sommerkonzert, beim Volkstrauertag auf dem Lauffener Friedhof und bei zahlreiche Geburtstagen und Jubiläen. Das Ensemble Vox Tuselinga hatte außerdem einen Auftritt in Horgen. Ein Probenwochenende sorgte für Wohlklänge und Stimmung. Der Jahresausflug führte in die Fauststadt Staufen im Breisgau. Das Buchwaldfest war ein Erfolg. Auch deshalb weil die Gruppe Skrös beim Zeltaufbau tatkräftig anpackte.

Die Vereinskasse ist durch das Jubiläumskasse und Anschaffungen wie eine neue Friteuse etwas angeschlagen, wie Maria Jauch berichtete. Auch habe der "Liederkranz" das vereinseigene Festzelt ein Jahr nicht verleihen können. Aber es sei noch etwas auf der hohen Kante, so der Vorsitzender.

Die Entlastung übernahm Lauffens Ortsvorsteher Karl-Heinz Maier. Eine Premiere, wie er amüsiert anmerkte: Erstmals übernahm er dies für einen Verein in Deißlingen, denn Bürgermeister Ralf Ulbrich war erkrankt. Aber, Bezug nehmend auf einen alten Schlager, den die Sänger eingangs zum Besten gaben: Das passe wie Zucker in den Kaffee, "wie Deißlingen und Lauffen", und zwar nicht nur, weil der Liederkranz Lauffen im vergangenen Jahr in dem Deißlinger Verein aufgegangen ist. Die Zustimmung gab es einstimmig. Joachim Walter stieß ins gleiche Horn: "Wir Deißlinger und Lauffener halten zusammen." Er ehrte anschließend Elke Noe-Theise für zehn Jahre Chortreue.