Deißlingen Komfortable Bühne kostet

Deißlingen (shr). Im Zuge der Sanierungsabeiten sei das Gewerk beschränkt ausgeschrieben worden, erläuterte Ortsbaumeister Rainer Braun in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bühnentechnik, Bühnenbeleuchtung, Bühnenausstattung (Vorhänge) und eine Faltschiebewand auf die gesamte Breite der Bühne waren gefragt. Drei Firmen wurden angeschrieben, alle drei gaben auch Angebote ab. Im Leistungsverzeichnisteil "Faltschiebewand" habe es eine Preissteigerung von 6,1 Prozent gegenüber den Richtpreise vom März 2015 gegeben. Die Kosten belaufen sich bei der kostengünstigsten Bieterin auf 133 630 Euro. Man hoffe, so Bürgermeister Ralf Ulbrich, dass sich im Gegenzug bei anderen Gewerken etwas einsparen lasse. Gemeinderat Tobias Vierkötter (SPD) zeigte sich verwundert, dass nur drei Firmen angeschrieben wurden. Ulbrich verwies darauf, dass man sich auf wenige, nachweislich gute Leistungsanbieter konzentriert habe, weil das Geschäftsfeld nicht all zu üppig vertreten sei und es in Baden-Württemberg zum Beispiel überhaupt niemanden gebe, der sich auf Bühnentechnik spezialisiert habe.

Auf Nachfrage von Dietmar Kargoll (CDU) wurde erklärt, dass in dem Gewerk alles, was Bühnentechnik betrifft, enthalten ist, die Tontechnik ausgenommen. Für diese gibt es eine separate Ausschreibung. Den Zuschlag erhielt die Firma Krause Bühnentechnik, einstimmig zum genannten Preis.

Seit dem Ausscheiden von Cordula Warmbrunn als Ortsvorsteherin hatte die Verbandsversammlung des ZV Wasserversorgung Oberer Neckar nicht mehr getagt. Nun wurde Ortsvorsteher Karl Heinz Maier vom Gemeinderat einstimmig als weiterer Vertreter für Deißlingen in der Verbandsversammlung gewählt.