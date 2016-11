Deißlingen Know-how aus Deißlingen bereichert sogar Dubai

Deißlingen. Auch im achten Jahr ihres Bestehens fand die Veranstaltung großen Zuspruch: Mehr als 80 Gäste aus Deißlingen und Lauffen nutzten die Gelegenheit, neue Impulse für ihre Betriebe mitzunehmen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Gastgeber war diesmal die Firma WHD Wilhelm Huber und Söhne, die sich als Hersteller von Lautsprechern und innovativen Audiosystemen international einen Namen gemacht hat. Geschäftsführer Stefan Huber, der das Familienunternehmen in der dritten Generation führt, begrüßte die Gäste und gab Einblicke in die Entwicklung der schwäbischen Klangmanufaktur.

Authentisch und mit Humor erzählte er über die Meilensteile und die Erfolge von WHD. Huber zeigte sich als Geschäftsführer, der für sein Unternehmen brennt und stolz ist, den Namen Deißlingen mit cleveren und individuell zugeschnittenen Produkten in die Welt zu tragen. "Denn WHD steht eigentlich für Wilhelm Huber Deißlingen", erklärte Stefan Huber. Somit sei die regionale Verbundenheit im Firmennamen fest verankert.

Und dieser Standort, machte Huber deutlich, besitze eine besondere wirtschaftliche Strahlkraft. Seit fast 90 Jahren ist die Firma mit den Bereichen Entwicklung, Lager und Produktion in Deißlingen zu Hause, aktuell hat sie 400 Studienpartner bundesweit und kann auch auf dem internationalen Markt unglaubliche Referenzen vorweisen: Ob in der Allianz-Arena in München oder im John F. Kennedy Airport in New York, auf den Aida-Schiffen, in den Gondeln des Riesenrads im Wiener Prater oder in einem Fünf-Sterne-Hotel in Dubai – da stehe überall "Made in Deißlingen", erklärte der Geschäftsführer.