Deißlingen Klarer Fall: weiter solide Eigenständigkeit

Die Mitglieder der Bank sollen mit einer Dividende in Höhe von vier Prozent an der positiven Entwicklung teilhaben. "Die Volksbank Deisslingen blickt optimistisch in eine eigenständige Zukunft", stellt Vorstandssprecher Christoph Groß angesichts der vorgelegten Zahlen fest. Schlüssel für den Erfolg sind für ihn die gut ausgebildeten Mitarbeiter. Hohe Servicequalität, Kompetenz vor Ort, kurze Wege, schnelle Entscheidungen, insbesonders die Fairness als genossenschaftlicher Partner der Kunden – dieses Geschäftsmodell soll beibehalten werden, "denn das ist die Geschäftsgrundlage unserer Bank seit nunmehr 147 Jahren."

Angesichts von Globalisierung ist diese lokale Strategie gleichermaßen Erfolgsrezept und Versprechen für die Zukunft. Vorstandsmitglied Steffen Schlenker unterstreicht den Vor-Ort-Aspekt mit Zahlen zur lokalen Wertschöpfung. Demnach beträgt die Summe der Löhne und Gehälter der Volksbank Deisslingen 2,2 Millionen Euro, 116 000 Euro fließen als Dividende an die Mitglieder, und schließlich hat die Bank 257 000 Euro Gewerbesteuer an die Gemeinden Deißlingen und Bösingen entrichtet. Hinzu kommen mehr als 15 000 Euro an Spenden an lokale Einrichtungen.

Als Wachstumstreiber im abgelaufenen Geschäftsjahr entwickelte sich das Immobiliengeschäft. "Wir haben hier personell aufgestockt und werden dies weiter tun" kündigen die Vorstände an. Groß und Schlenker halten nichts davon, über Nullzinsumfeld und wachsende Regulatorik zu klagen, "denn es ist unsere Aufgabe, das Bankgeschäft weiterzuentwickeln und nach unternehmerischen Lösungen zu suchen."