Deißlingen Klärwerk immer wieder auf Prüfstand

Nach dem Buchungsstand Mitte November 2016 stehen von den Haushaltsresten des Jahres 2015 und den Ansätzen 2016 insgesamt noch rund 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Im Vermögenshaushalt 2017 sind folgende größere Bauinvestitionen veranschlagt: Betonsanierungsmaßnahmen RÜB Kläranlage 550 000 Euro, Neubau Faulturm (250 000 für Ingenieurleistungen zum Bauplan für 2018), Erneuerung Räumerbrücke VKB 1 und 2 (180 000) und Reparatur des Faulbehälterkopfes (80 000).

Rücklagen von 45 Millionen

Der Haushaltsplan 2017 sieht vor, die Bauinvestitionen über Kredite zu finanzieren. Dies entspricht einer Kreditaufnahme von 1,13 Millionen Euro. So zeichnet sich für Ende 2017 ein Schuldenstand von 12,308 Millionen Euro ab. Die Rücklagen werden von Oliver Müller, dem stellvertretenden Stadtkämmerer von VS, auf 45,546 Millionen Euro beziffert.

Reine Formsache war für Detlev Bührer, der als Bürgermeister von VS den Verbandsvorsitz innehat, die Abstimmung zum Tausch in den Vertreterämtern an der Verbandsspitze. Nun ist – absprache- gemäß – der Deißlinger Bürgermeister Ralf Ulbrich stellvertretender Vorsitzender, Amtskollege Clemens Maier aus Trossingen zweiter Stellvertreter.