Deißlingen Kindergarten wird ganz neu entdeckt

Deißlingen-Lauffen. Mit der Umgestaltung der Einrichtung in Funktionsräume wurde das neue Konzept nach und nach umgesetzt. Durch die Öffnung der Gruppen können sich die Kinder nun im ganzen Kindergarten ihren Spielbereich auswählen und so auch Kontakte mit den Kindern in den anderen Gruppen schließen.

Öffnung ermöglicht Kindern neue Kontakte und Erfahrungen

Wenn Kindergartenleiterin Beate Heirich jetzt eine Zwischenbilanz zieht, kommen Kinder, Eltern und Erzieherinnen gleichermaßen zu Wort. "Ich kann im Bistro essen wann ich will. Vorher durften immer nur zwei Kinder in eine andere Gruppe, jetzt darf ich selber entscheiden, in welche Welt ich will. Mir gefällt, dass die Türen jetzt auf sind. Ich hab jetzt mehr Freunde. In der Bewegungswelt gefällt es mir besonders gut. Mir gefallen die vielen Legos. Ich gehe gern in den Garten.", sind O-Töne von offensichtlich sehr zufriedenen kleinen Kindergartenbesuchern.