Deißlingen Kinder wählen "Lauf-Bus" statt "Eltern-Taxi"

Auch sei die Konzentration im Unterricht wesentlich besser. Der Lauf-Bus bringe wieder Bewegung ins Leben der Schulkinder. Auch hätten sie gelernt, Entfernungen und Geschwindigkeit von Autos richtig einzuschätzen und mit gefährlichen Stellen im Verkehr umzugehen.

Die Selbstständigkeit und Orientierungsfähigkeit werde somit gefördert, während die Sicherheit im Auto von Mama oder Papa oft nur eine Scheinbare ist. Denn fast 50 Prozent alle im Straßenverkehr tödlich verunglückten Kinder sterben als Mitfahrer im Auto, wie die Experten vom VCD erklärten. Ekkehard Hausen betonte zudem, dass der VCD bei dem Thema "zu Fuß zur Schule" besonders engagiert sei.

Der Club habe das Projekt, das in den 1980er-Jahren in Australien entstanden und in den 1990er-Jahren in England großen Zuspruch bekam, in den vergangenen 15 Jahren in Deutschland bekannt gemacht. Man habe dazu allerhand Projekte und Materialien entwickelt.

Am Mittwoch erhielten die Schüler ihre Urkunden. Sieger wurde bei diesem lehrreichen Projekt die Klasse 4b – 98 Prozent erzielten die Schüler. Doch auch die anderen Klassen waren gut, keine erreichte weniger als 81 Prozent. Eine tolle Leistung der Aubert-Schule.