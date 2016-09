Deißlingen Kinder und Lamas auf Kuschelkurs

Mit insgesamt 14 Kindern machten sich am Montag insgesamt drei Betreuer auf den Weg nach Böttingen zur zwischenzeitlich überregional bekannten Lama-Farm der Familie Weiß.

Vor dem ersten Direkt-Kontakt mit den Tieren erhielten die Kinder zunächst ein paar theoretische Informationen darüber, was im Laufe des Nachmittags auf sie zukommen sollte. Albrecht Weiß gab die Unterweisung im zwischenzeitlich fertig gestellten neuen "Lama-Hotel" in der Brechgasse 1 in Böttingen. Ein eigens dafür vorgesehener Schulungsraum in einem liebevoll hergerichteten Bauernhaus mit viel Flair bot den Kindern alles andere als Schulhaus-Atmosphäre. Mit größtem Eifer nahmen sie alle Informationen rund um die Lamas auf. Welche Gattungen es gibt und wo sie leben. Und weshalb sie auch in großen Höhen als Lasttiere leistungsfähig sind, obwohl die Luft dort besonders "dünn" ist.

Weshalb Lamas als ganz besonders kinderfreundlich gelten, das interessierte die Kinder dann doch besonders: Lamas gelten als ausgesprochen freundliche und ausgeglichene Tiere.