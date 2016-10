Deißlingen Kampfhunde kosten 120 Euro mehr

In der Diskussion zeigte es sich recht deutlich dass die Räte "die Kröte" des Verbleibs im Frischwasserzweckverband Oberer Neckar noch nicht gänzlich geschluckt haben. Man will aber den Einheitspreis für die Gesamtgemeinde erhalten. Bernd Krause (CDU) zeigt sich hinsichtlich eines Abschieds vom WZVON weiter kämpferisch. Bürgermeister Ralf Ulbrich verweist aber darauf, dass die Rechtslage so gestrickt ist (der Schwarzwälder Bote berichtete ausführlich), dass ein weiteres Dagegenstemmen sich als ein vergeblicher Kampf gegen Windmühlen zeigen würde. Dietmar Kargoll (CDU) plädiert dafür, die Wassergebühr kostendeckend ohne eine Subventionierung zu gestalten. Die Kostendeckung wird, wie oben bereits erwähnt, bei 1,69 Euro/m³ erreicht.

Wolfgang Dongus (SPD) zeigte sich der Ansicht, dass 90 Prozent der Deißlinger und Lauffener nicht wissen, was sie für den Kubikmeter Wasser eigentlichen bezahlen. Bislang sind dies 1,35 Euro/m³. Entschließe man sich dafür, den Verbrauchspreis beispielsweise auf 1,65 Euro/m³ zu erhöhen, sei man damit immer noch die Gemeinde im Kreis mit dem billigsten Wasser. So wird nun dem Gemeinderat empfohlen, den Verbrauchspreis des Frischwassers in beiden Teilen der Gemeinde auf 1,65 Euro/m³ zu erhöhen. Dies bedeutet für einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt eine Erhöhung um etwa 3,30 Euro pro Monat.

Bei Friedhofsgebühren noch im Wartestand

Bei den Friedhofgebühren soll für eine neue Kalkulation bis zum nächsten Jahr gewartet werden. Grund das Thema Baumbestattungen, zu dem noch einiges zu klären ist. Dass hier wegen einer künftig akzeptableren Kostendeckung an der Gebührenschraube gedreht wird, dürfte jedoch sicher sein. Gerade einmal 25 Prozent der Kosten werden derzeit durch die Gebühren gedeckt. Die Erddeponiegebühren bleiben unverändert bei 2,75 Euro/m³.