Deißlingen Kammersiegerin bereit für weitere Lorbeeren

Drei Jahre lang hat sie sich auf die Prüfung vorbereitet. Ihr zur Seite stand das gesamte Team der Firma. Doch hauptsächlich waren Stefanie Büttner und Andrea Hinkelmann am Erfolg ihrer Azubine beteiligt. Hannah Lengl ist natürlich ebenfalls sehr stolz auf das Erreichte. Dabei schwärmt sie vom tollen Arbeitsklima. Auch die Tatsache, dass der Betrieb sie unterstützt hat in ihrer Eigenschaft als Ausbildungsbotschafterin für das erlernte Handwerk, findet die frisch gebackenen Kammersiegerin "phantastisch".

An mehreren Schulen in Rottweil und Donaueschingen durfte sie für "ihr" Handwerk werben. Hannah Lengl wird sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Ihre näheren Zukunftspläne gehen in Richtung Meisterprüfung. Dazu ist ein Besuch auf der Meisterschule in Köln vorgesehen.

In der langjährigen Firmengeschichte von Optik Angst, in fünf Jahren kann der Betrieb das 100-Jährige feiern, ist dieser Erfolg einmalig, erzählt Bernd Angst. Seit 1993 führt er den Familienbetrieb. In dieser Zeit habe sich vieles gewandelt.