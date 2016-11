Deißlingen Jungmusiker auf rasanter Ausflugsfahrt

In diesem Sinne sind 28 Kinder und Jugendliche sowie vier Begleiter neulich in ihr Hüttenwochenende in Bad-Rippoldsau-Schapbach im Gruppenhaus Holzwälder Höhe gestartet. Da ein Geburtstagskind mit dabei war, durfte der Kuchen nicht fehlen. Am Freitagabend stand nach dem Abendessen neben Gruppenspielen ein Kappenabend auf dem Programm. Bei der Wahl der originellsten Kopfbedeckung musste sich der blinkende Bauhelm nur knapp dem Elefanten geschlagen geben.

Nach einer kurzen Nacht ging es am Samstagmorgen in aller Frische zu einer schönen – für manche auch anstrengenden – Wanderung in der Umgebung.

Nach dem Abendessen gab es noch eine kleine Nachtwanderung, bei der jeder die Möglichkeit hatte, den Wald alleine oder in einer Kleingruppe im Dunklen zu erkunden. Dabei standen an verschiedenen Stellen Betreuer, die mit Fackeln dafür sorgten, dass alle wieder wohlbehalten zurückkamen. Nach der Wanderung erwartete die Jungmusiker ein Lagerfeuer. Am Sonntag ging es zur Sommerrodelbahn nach Gutach. Dort wurde neben rasanten Fahrten vor allem das traumhafte Wetter genossen und eine Ladung Sonne getankt.