Deißlingen-Lauffen. Zahlreiche Veranstaltungen, auch viele mit sozialem Hintergrund, wurden im vergangenen Jahr von der Kolpingfamilie Lauffen bewältigt. 2018 besteht sie seit 50 Jahren. Das soll natürlich gebührend gefeiert werden. Bei der Generalversammlung im Gemeindetreff in Lauffen bedankte sich Vorstandsmitglied Martin Keller für die Hilfe der Mitglieder bei vielen Veranstaltungen. Natürlich werde auch der Glaube gemäß dem Vereinsziel gelebt, so beim gemeinsamen Kreuzweg mit der Kolpingsfamilie Deißlingen oder bei den Morgenmeditationen vor Ostern und Weihnachten. Dass 2016 neun neue Jugendliche der Kolpingfamilie beigetreten seien, sei ebenfalls ein schönes Zeichen dafür, dass sich in dieser Gemeinschaft vieles bewege und bewegen lasse. Schriftführerin Simone Tischler ließ das vergangene Jahr cRevue passieren. Kassier Walter Ilg verwies auf ein auch finanziell gutes Vereinsjahr. Kassenprüfer Dietmar Keller lobte die Arbeit des Finanzchefs. Jungkolpingvertreter Michael Neher berichtete über die vielfältigen Aktivitäten der Nachwuchsgruppe. Er bedanke sich bei der Kolpingfamilie für die vielen, auch mit sozialem Hintergrund durchgeführte Aktionen. Nach den positiven Berichten fiel es Ortsvorsteher Karl Heinz Maier gar nicht schwer, die Entlastung zu beantragen, die problemlos gewährt wurde. Bei den Wahlen, die Hartmut Glosch zusammen mit Wolfgang Keller und Thomas Ziehsler leitete, wurde als Beisitzer Udo Moser bestätigt. Clemens Miller, schied altershalber als Vertreter des Jungkolping im Ausschuss aus und wurde als Ausschussmitglied für die Gruppe Kolping gewählt. Als Beisitzer für die Jungkolpinggruppe wurde Dorothea Tischler wieder und Leoni Oberreiter neu von den anwesenden 15 Jungkolpinglern gewählt. In einem Geistlichen Wort gratulierte Präses Elmar Schmeh ebenfalls zur Neuaufnahme. Ein solcher Zulauf sei herausragend und im Bezirk wohl auch einmalig.