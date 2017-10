Deißlingen Jugendliche bewerten Gemeinde positiv

Dazu waren alle in der Gemeinde lebenden Jugendlichen per Briefpost eingeladen worden. Die Antwort sollte per Whatsapp erfolgen. Dem Aufruf folgten 70 junge Leute. Unter der Anleitung von Moderator Udo Wenzl nahmen sie sich sämtliche, aus ihrer Sicht wichtige Themen vor. Es wurden mehrere Gruppen gebildet. In denen wurde überlegt, was in der Gemeinde gut und weniger gut ist, was fehlt und was wünschenswert wäre.

Wie bei einem Meeting wurden die Wünsche, Ziele aber auch Kritik auf unzählige, farbige Karten geschrieben und letztendlich nach Prioritäten geordnet. Beispiele sind: ein Café für Deißlingen, längere Öffnungszeiten des Jugendclubs, bessere Busverbindungen, Plätze zum Treffen und Chillen, möglichst überdacht, aber auch Tempo 30 auf den Durchgangsstraßen. Nicht zuletzt hätte man den Zebrastreifen bei der Schule in Deißlingen gerne wieder. Die Ideen sprudelten nur so und waren sehr vielfältig.

Das gilt auch für die Wünsche. Da wurde diskutiert um mehr Spielplätze und Mülleimer. Auch eine E-Sport-Abteilung bei der SG Deißlingen wurde angeregt. Und die Öffnung des Lehrschwimmbeckens für alle. Eine bessere Straßenbeleuchtung wäre nach Meinung der Jugendlichen sinnvoll, auch einen Kinoabend im Jugendclub und einen Bauwagen wünscht man sich.