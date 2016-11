Deißlingen Jugend begeistert beim Adventzauber

Wenn es beim Melodica-Spiel mal Misstöne gibt, weil die Tastatur eines Instruments klemmt, ist dies kein Beinbruch, zumal, wenn der Auftritt danach mit dem schnell herbeigeschafften Ersatzinstrument reibungslos über die Bühne geht.

Auch die Minis der Klangschule von Saskia Merkle hatten ihren großen Auftritt. Die Kinder zeigt den Gästen, was an Rhythmusgefühl so alles in ihnen steckt. Großer Beifall ernteten die kleinen Wirbelwinde beim Cancan. Mit Beifall geizten die dankbaren Besucher natürlich nicht. Auch das Jugendorchester "Quetschkomödle" zeigte sein bemerkenswertes Können.

Renate Riedlinger hatte Kinder und Jugendliche in langen Proben auf den großen Auftritt vorbereitet. Auch das Zusammenspiel im Orchester klappte reibungslos, zum Beispiel bei "Indians Dance" und "Chicken Cha-Cha". Und die Musiker nahmen das Publikum auch mit auf eine "Europareise". Nach der Europahymne führte die musikalische Reise nach Deutschland, England und Frankreich.

Riedlinger und Merkle engagieren sich

Mit einem Weihnachtsliederreigen verneigte sich das Orchester vor seinem Publikum. Zum Abschluss des Adventszaubers wurde von allen gemeinsam als Zugabe "Leise rieselt der Schnee" angestimmt

Vorstandsmitglied Andreas Norman bedankte sich bei Saskia Merkle und Renate Riedlinger für ihre Probenarbeit mit jeweils einem bunten Blumenstrauß – so bunt wie das Programm selbst. Übrigens: 1995 hatte Renate Riedlinger von Frank Vögtle das damalige Jugendorchester übernommen, das das heutige Hauptorchester bildet. Im Laufe der Jahre wurde durch die vereinseigene Musikschule wieder ein neues Schüler-/Jugendorchester aufgebaut.

Auch die Hobbyspielgruppe ist in Renate Riedlingers Obhut bestens aufgehoben.