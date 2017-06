Deißlingen Integration vielfach keine Hürde

Gesellschaftliche Regeln werden eingehalten

Integration müsse bedeuten, Menschen, egal welcher Herkunft oder Behinderung, bedingungslos anzunehmen, zu akzeptieren, wie sie sind, betonte ein Teilnehmer. Inklusion hingegen, so Flegr, definiere keine Zugangsvoraussetzungen, bei Integration hingegen gebe es diese: Flüchtlinge beispielsweise sollten Deutsch können und sich an die gesellschaftlichen Regeln halten – das sei wie im Verkehr, der funktioniere auch nur mit Regeln.

Flegr zeigte auch den historischen Hintergrund auf: In der NS-Zeit habe man Menschen mit Behinderungen nicht nur ausgegrenzt, sondern auch in Konzentrationslagern umgebracht. Das wirke heute noch nach, erst 2009 habe sich Deutschland in einer UN-Konvention dazu verpflichtet, solchen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Daran arbeite man immer noch. "Inklusion ist der Zustand, wo wir hinwollen."